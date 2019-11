Afera Mariana Banasia. Dyrektorzy MF i KAS ostrzegali premiera Morawieckiego

Dyrektorzy z ministerstwa finansów i KAS w liście do premiera Mateusza Morawieckiego ostrzegali przed działalnością Mariana Banasia i wiceministra finansów Piotra Dziedzica - dowiedziało się Radio ZET.

Jak ustalił Mariusz Gierszewski, w notatce dyrektorzy informowali premiera o potrzebie "oczyszczenia KAS z ludzi powiązanych z mafią VAT-u i paliwową". Autorzy napisali też, że ojciec chrzestny dziecka wiceministra Piotra Dziedzica jest związany ze spółkami występującymi w jednym z największych śledztw dotyczących mafii paliwowej. Kierownictwo resortu stanowczo odrzuca te zarzuty i uważa to za pomówienia. Piotr Dziedzic pod tym kątem był sprawdzany przez ABW.

Autorzy raportu twierdzą w liście do premiera, że działania operacyjne Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie przeciwko tej grupie miały być sabotowane w Ministerstwie Finansów. Dyrektorzy MF i KAS podają też w piśmie, że w 2017 roku dział operacyjny warszawskiego UKS odkrył, iż prawnik działający w spółkach grupy uważanej przez śledczych za mafię paliwową jest też ojcem chrzestnym dziecka wiceministra finansów Piotra Dziedzica. O tym fakcie miał zostać powiadomiony ówczesny szef Krajowej Administracji Skarbowej - Marian Banaś.

Nie wiadomo, czy raport dyrektorów dotarł do premiera Mateusza Morawieckiego. Na pewno poznało go kierownictwo Ministerstwa Finansów. Do prokuratury i ABW trafiło ze strony resortu zawiadomienie w sprawie ujawnienia informacji niejawnych. Wiceminister Piotr Dziedzic - według informacji nieoficjalnych - zamierza też złożyć sprawę w sądzie z powództwa cywilnego.