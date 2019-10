Afera Mariana Banasia. Szef NIK wrócił do pracy

Marian Banaś zakończył urlop i wrócił do pracy. - Potwierdzam, że prezes zakończył bezpłatny urlop i wrócił do wykonywania obowiązków służbowych - powiedziała money.pl Ksenia Maćczak, rzeczniczka Najwyższej Izby Kontroli. Dodała, że niedługo ma pojawić się specjalne oświadczenie w tej sprawie, które wyda sam Banaś.

Niedługo po wyborze Banasia "Superwizjer" TVN poinformował o wątpliwościach dotyczących kamienicy, która do niedawna należała do Banasia. Prezes NIK będąc wcześniej ministrem finansów, wpisał do oświadczenia majątkowego: dwa domy, grunty rolne oraz kamienicę. Kamienicę oraz dwa mniejsze mieszkania wynajmuje – informował w jednym z wydań magazyn "Superwizjer". Sam szef NIK poszedł na bezpłatny urlop i od tamtej pory był niedostępny dla mediów.

Zanim Marian Banaś trafił do NIK, przez kilka miesięcy pełnił urząd ministra finansów, po tym, jak z resortu odeszła Teresa Czerwińska. Wcześniej – w grudniu 2016 r. został wiceministrem finansów, by 1 marca 2017 r. po powołaniu KAS (powstała po likwidacji Służby Celnej i połączenie jej z innymi służbami skarbowymi) zająć stanowisko szefa tej struktury. Nie był to jednak początek przygody Mariana Banasia w skarbówce – od wygrania przez PiS wyborów był szefem Służby Celnej i podsekretarzem stanu w MF. Te same funkcje pełnił w latach 2005-2008.