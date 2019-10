Afera Mariana Banasia. Syn szefa NIK dostał 700 tys. zł z publicznych pieniędzy

Obecny szef NIK, a wcześniej minister finansów i szef Krajowej Administracji Skarbowej Marian Banaś kamienicę w Krakowie otrzymał od znajomego. Jak informuje "OKO.press", spółka syna Banasia dostała na jej remont ok. 81 tys. zł z funduszy unijnych i z budżetu państwa. Na remont innej kamienicy otrzymała co najmniej 482 tys. zł dotacji i i 151 tys. zł pożyczki z dwóch funduszy dysponujących publicznymi pieniędzmi. Wzięła też ok. 2,3 mln zł pożyczek z kontrolowanego przez państwo banku.