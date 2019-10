Raport NIK uderza w Mariana Banasia. Izba go nie publikuje

Ani Najwyższa Izba Kontroli, ani Ministerstwo Finansów, choć mają taki obowiązek, nie opublikowały w biuletynie informacji publicznej wystąpienia pokontrolnego o "Stanie organizacji Krajowej Administracji Skarbowej" - informuje "Rzeczpospolita". Raport NIK jest krytyczny wobec reformy KAS, a co więcej - ocenia pracę obecnego prezesa Izby Mariana Banasia.

Ten od 25 września jest na bezpłatnym urlopie. Do czasy wyjaśnienia przez CBA wątpliwości w jego oświadczeniach majątkowych. Izbą rządzie teraz jedyna wiceprezes Małgorzata Motylow, wskazana przez Banasia. Zanim w NIK nastąpiła zmiana władzy, raport był już gotowy. Zastrzeżenia do najważniejszego w tej kontroli wystąpienia pokontrolnego, skierowanego do ministra finansów, Kolegium NIK rozpatrzyło już w marcu.