Afera Mariana Banasia. Zastrzeżenia do oświadczeń majątkowych nie wystarczą do odwołania

CBA w zeszłym tygodniu zakończyła kontrolę oświadczeń majątkowych Mariana Banasia. Według nieoficjalnych informacji ma do nich zastrzeżenia. Szef NIK, który w związku z niejasnościami wokół jego majątku nagłośnionymi przez media, był na bezpłatnym urlopie, zaraz po informacji o końcu kontroli wrócił do pracy .

Sprawa Mariana Banasia nie spełnia żadnej z przesłanek do jego odwołania opisanych w obowiązującej ustawie: nie zrzekł się stanowiska, nie stał się trwale niezdolny do pełnienia funkcji na skutek choroby, nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo, nie złożył nieprawdziwego oświadczenia lustracyjnego, ani też nie ma zakazu pełnienia stanowisko kierowniczych (mógłby to orzec Trybunał Stanu).

Jakiś początek postępowania przeciwko prezesowi NIK - pisze "Rz" - mogłoby dać postępowanie karne, gdyby oczywiście były do tego podstawy. Na początku Sejm musiałby wyrazić zgodę na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej. I dopiero w takiej sytuacji można sobie wyobrazić ustawowe rozszerzenie przesłanek odwołania prezesa NIK, np. gdy z powodu aresztowania nie może pełnić dłużej niż przez trzy miesiące obowiązków. Ale to wymaga orzeczenia sądu.