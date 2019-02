Afera mięsna. Druzgocące wnioski z unijnej kontroli, Bruksela żąda raportów z każdej ubojni co miesiąc

Raporty kontroli w każdej z 800 działających w Polsce ubojni co miesiąc mają być wysyłane do Brukseli. Takie żądanie do polskich władz wg RMF FM miała wystosować Komisja Europejska. Nieoficjalnie wiadomo, że przeprowadzone na początku lutego unijne kontrole wykazały ogromną skalę nieprawidłowości.

