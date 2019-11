Afera VAT w ministerstwie. "Trudno wykryć przez 3,5 miesiąca, że urzędnik wyłudza VAT"

Krzysztof B. był wicedyrektorem Departamentu Kontroli Celnej, Podatkowej i Kontroli Gier w Ministerstwie Finansów. Jest podejrzewany o to, że zamiast walczyć z wyłudzeniami VAT, sam w tym procederze uczestniczył. Wtorkowa "Rzeczpospolita" opisała prawdopodobny mechanizm wyłudzeń . Z kolei w piątkowym wydaniu ukazał się wywiad z Piotrem Dziedzicem, który wyjaśniał, jak to się stało, że w porę nie udało się wykryć, że wysoko postawiony urzędnik wyłudzał VAT.

- W Ministerstwie Finansów Krzysztof B. pracował krótko – tylko trzy i pół miesiąca – od połowy września 2016 r. do początków stycznia 2017 r. Szybko się z nim rozstaliśmy ponieważ w jego oświadczeniach majątkowych dopatrzyliśmy się nieprawidłowości. Zostały podjęte działania weryfikujące, które doprowadziły do zwolnienia i skierowania zawiadomienia do prokuratury – wyjaśnił Dziedzic.