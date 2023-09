Afera wizowa przywróci kontrole na granicy? Mamy odpowiedź Niemiec

Jak pisaliśmy wcześniej, od stycznia do lipca na stronę niemiecką przeszło 14,3 tys. cudzoziemców . Tylko ok. 3,3 tys. zostało odesłanych z powrotem.

Zobacz także: Krynica Forum 2023: Tomasz Smura, autor raportu "Focus on China"

Afera wizowa zmieni stanowisko Niemiec?

Sytuację jednak mogła zmienić tzw. afera wizowa, czyli zwiększonego napływu imigrantów do Polski, którzy mieli kupować wizy do naszego kraju. Onet w czwartek ujawnił, że odwołany wiceminister Piotr Wawrzyk miał pomagać swoim współpracownikom stworzyć nielegalny kanał przerzutu imigrantów z Azji i Afryki przez Europę do Stanów Zjednoczonych. Z kolei Patryk Słowik, dziennikarz Wirtualnej Polski, powołał się na nieoficjalne źródła i podał, że kierownictwo resortu dyplomacji musiało od dawna wiedzieć o wizowej korupcji.