Afera wizowa w miasteczku Orlenu. Szczerba: wśród zgłaszanych pracowników były dzieci

Obajtek, który jest "jedynką" PiS na Podkarpaciu w wyborach do europarlamentu, przed wtorkowym posiedzeniem komisji poinformował, że "formalnie nie został powiadomiony o przesłuchaniu". I dodał, że może pojawić się przed komisją, ale już po wyborach do PE, które odbędą się 9 czerwca.

Tysiące cudzoziemców

Jak podkreślił Szczerba, prośby Orlenu doprowadziły do tego, że do kraju ściągnięto "znaczną liczbę cudzoziemców".

- W wyniku tej decyzji wykonawca inwestycji uzyskał w sposób zupełnie nieuprawniony dostęp do systemu e-Konsulat, uzyskując dla pięciu pracowników loginy i hasła umożliwiające w trybie w ekstraordynaryjnym wpisywanie nazwisk osób do systemu. Wśród osób mających wewnętrzny dostęp do systemów MSZ i do czynności zarezerwowanych dla konsulów było dwóch obcokrajowców. Dopiero po kilku miesiącach wykonawca, a szczególności Orlen, wycofał te osoby. Otrzymali możliwość wprowadzania danych, modyfikowania ich oraz uzupełniania bez jakiegokolwiek limitu. Chcieliśmy również o to zapytać Daniela Obajtka - wyjaśnił Szczerba.