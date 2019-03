Afera z polskim mięsem. Czeskie kontrole naszej wołowiny nielegalne

To jednak, zdaniem Anca Paduraru, rzeczniczki KE, działania nieproporcjonalne, dyskryminujące i niezgodne z rynkiem wewnętrznym. Jak poinformowało RMF24, kraje UE mogą wprowadzić dodatkowe kontrole np. na granicach, ale muszą być proporcjonalne.

Specjalny list z KE już trafił na biurko czeskiego ministra rolnictwa. Sprawa będzie również przedmiotem dyskusji podczas spotkania komitetu zajmującego się bezpieczeństwem żywności. Komisja liczy na porozumienie między Polską a Czechami. Natomiast - według informacji RMF FM - jeżeli Praga nie wycofa kontroli, to Komisja będzie chciała doprowadzić do głosowania, żeby to kraje Unii wymusiły na Czechach zmianę decyzji.