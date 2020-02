rolnictwo przed chwilą

Agrounia wzywa policję do sklepu. Powód: żle oznaczone towary

"Złe znakowanie produktów w sklepach wielkopowierzchniowych to nie jest przypadek - to jest przestępstwo" - piszą rolnicy z Agrounii i wzywają do sklepu policję.

Podziel się Dodaj komentarz