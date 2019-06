Akcja ABW. Służby zatrzymały przemytników alkoholu

Grupa dokonywała oszustw podatkowych, pozorując wewnątrzwspólnotowe dostawy alkoholu, a w rzeczywistości przemycała go do Wielkiej Brytanii. Na Wyspach był on nielegalnie wprowadzany do obrotu. W wyniku tych działań doszło do uszczuplenia w podatku od towarów i usług w łącznej kwocie ponad 50 mln zł.