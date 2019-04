Ceny wódki, win i piw pójdą w górę. Producenci zaskoczeni zapowiadaną podwyżką akcyzy

Około 75 proc. ceny wódki to podatki . Zakładając średnią cenę na poziomie 20 zł za 0,5 l tego alkoholu, obecnie ponad połowa tej kwoty - 11,41 zł - to właśnie akcyza. W naszej części Europy tylko Litwa ma wyższe stawki - wynika z raportu Fundacji Republikańskiej .

– Jedyny pozytywny wydźwięk w tym podniesieniu podatku, to że pierwszy raz rząd zauważył nasz postulat: równe traktowanie wszystkich produkujących alkohole. Alkohol to alkohol. Stawka akcyzy powinna być taka sama bez względu na to, czy jest to wódka, whisky czy piwo i zależeć od ilości alkoholu w produkcie, a nie np. jak w przypadku piw, ilości ekstraktu chmielowego – zaznacza Woronowicz.