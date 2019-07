Akcja CBA. 2 osoby zatrzymane, w tle piramida finansowa i 600 mln zł

Zatrzymane osoby przewieziono do Prokuratury Regionalnej w Łodzi, gdzie usłyszą zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa i działania na szkodę funduszy. W sumie w śledztwie zatrzymano już 24 osoby.

Dotąd w śledztwie ustalono, że przestępcze działanie grupy doprowadziło do straty co najmniej 600 mln zł przez ponad 2 tys. osób. Szkody funduszy oszacowano na ponad 90 mln zł. Wszystko wskazuje na to, że certyfikaty wskazanych funduszy oferowane były za pośrednictwem banków.