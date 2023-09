Akcja celników na lotnisku. W bagażu znaleźli 103 kg wędlin

Jak przekazała we wtorek Monika Boczkowska z Izby Administracji Skarbowej w Krakowie, wędliny zostały odkryte przez funkcjonariuszy oddziału celnego na lotnisku podczas kontroli bagażu podróżnych, którzy przylecieli jednym z rejsów spoza Unii Europejskiej. Okazało się, że ich walizki są wypełnione 103 kilogramami wędlin. Szacowana wartość tych wyrobów to ok. 10 tys. zł. Nieoficjalnie wiadomo, że samolot przyleciał do Krakowa z Izraela.