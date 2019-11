Akcyza na alkohol w górę. "Jesteśmy zupełnie zaskoczeni, nikt nie jest na to przygotowany"

Rząd przyjął w już projekt w trybie obiegowym i wysłał go do Sejmu. Andrzej Szumowski przyznaje, że branża alkoholowa liczyła się z tym, że akcyza może wzrosnąć. Jednak spodziewano się 3-procentowej podwyżki. Takie zresztą były wstępne plany rządu. Tymczasem według projektu, akcyza ma wzrosnąć aż o 10 proc. - i to już od stycznia.