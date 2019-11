Trzynasta emerytura z funduszu dla niepełnosprawnych. Nowy pomysł posłów PiS

Nowy, rozszerzony Fundusz Solidarnościowy (z którego ma zniknąć człon ”Wsparcia Osób Niepełnosprawnych”) miałby zatem finansować np. trzynaste emerytury i to razem z kosztami obsługi. Oprócz tego z jego budżetu opłacane byłyby również renty socjalne, czy zasiłek pogrzebowy, na które obecnie łoży budżet państwa.

Dlatego też limit wydatków Funduszu musiałby się powiększyć. To również przewiduje projekt posłów PiS – limit ten w latach 2019-2028 po nowemu miałby wynosić 31,8 mln złotych (zamiast dotychczasowych 23,7 mln).

Co ta zmiana właściwie oznacza? To dowód na to, że PiS nie rezygnuje z pomysłu zrównoważonego budżetu. Fundusz Solidarnościowy jest zasilany z części składki na Fundusz Pracy i z daniny solidarnościowej od osób zarabiających ponad milion złotych rocznie. Zatem podłączenie pod owy fundusz emerytur odciążyłoby budżet państwa.