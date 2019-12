Akcyza na papierosy i alkohol. Senat odrzucił projekt dużej podwyżki

Wniosek o odrzucenie ustawy złożyli we wtorek senatorowie KO, w środę poparła go komisja budżetu i finansów publicznych - podaje PAP.

Nie oznacza to jeszcze, że podwyżek, które chce przeforsować PiS, nie będzie. Nawet jeśli Senat jest przeciw, to projekt po powrocie do Sejmu może zostać ponownie przegłosowany i uchwalony.