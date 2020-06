"Allegro dla zboża" już w Polsce. Rusza bezpłatny serwis do kupowania i sprzedawania zboża

Commoditrader zapewnia producentom i nabywcom lepszy i szerszy dostęp do rynku oraz uzyskanie korzystniejszych cen i to dla obu stron transakcji. Duńskie i rumuńskie doświadczenia mówią o uzyskaniu cen nawet o 12 proc. lepszych od średnich cen rynkowych uzyskanych w tradycyjnej formie handlu w tym samym czasie – czytamy w komunikacie prasowym.

Płatny dostęp do platformy dodatkowo oferuje m.in. dostęp do informacji cenowych i rynkowych, dostęp do pełnej bazy użytkowników, ceny kontraktów futures, indywidualne wdrożenie do programu, a także – już w wersji PRO – testy laboratoryjne, czyli badanie jakości zboża dwa razy do roku.