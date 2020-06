Rekordowy eksport zboża. Jesienią ceny mogą wzrosnąć

W maju z polskich portów wypłynęło w świat ok. 350 tys. ton pszenicy. To trzykrotnie więcej niż przed rokiem - podaje "Rzeczpospolita". Jak informuje BNP Paribas na podstawie analiz firmy Sparks, w czerwcu także będzie większy niż w poprzednim sezonie, załadunki szacowane są na 100–120 tys. ton.

Cały sezon, liczony od lipca 2019 do czerwca 2020, może się zamknąć na poziomie 3,9 mln ton (rok temu było to 1,7 mln ton). Co przełożyłoby się na trzeci wynik w historii, ale też minimalne zapasy w kraju. Dlatego jeśli susza się utrzyma, jesienią może nas czekać drogie zboże.