5G już w Polsce. Są pierwsze oferty

Od wtorku dwóch operatorów sprzedaje abonamenty z mobilnym internetem w nowej technologii - czytamy w "Rzeczpospolitej". To P4, operator sieci Play, a także T-Mobile.

Dostęp do internetu 5G w Play mogą mieć klienci indywidualni i małe firmy. Dla tych pierwszych najtańszy abonament z 5G to koszt 55 zł miesięcznie (uwzględniając rabaty za e-fakturę i zgody marketingowe). Najdroższy to 85 zł (również uwzględniając rabaty). Dla porównania, 5G od T-Mobile można kupić w abonamencie od 35 zł.