Amazon pozwolił pracownikom na nadprogramowe wolne dni. Bez wynagrodzenia

Decyzja Amazona o możliwości wzięcia dodatkowych dni wolnych (choć bezpłatnych) stawia zatem firmę w pewnej awangardzie, co też bardzo spodobało się samym zainteresowanym. Serwis BBC dotarł do zamkniętego forum internetowego dla pracowników firmy. Chwalą ten krok. "Moje dzieci chorują i od kilku dni mam wrażenie, że za chwilę padnę. Teraz mogę zostać w domu i doprowadzić się do porządku" – to jeden z przykładowych wpisów.