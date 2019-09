Amazon w Polsce. Już 30 proc. załogi zagłosowało w referendum strajkowym

Referendum strajkowe w Amazonie ruszyło 15 lipca 2019 r. Jak podaje Inicjatywa Pracownicza Amazon, zgodnie ze stanem na 20 września, w referendum zagłosowało już 4886 osób, a to ponad 30 proc. załogi Amazona z całej Polski. Jak zapewniają inicjatorzy, referendum strajkowe trwa i będzie kontynuowane we wszystkich magazynach w Polsce - aż do odwołania. W ostatnim tygodniu zbierano głosy pracowników z magazynów w Sadach, Kołbaskowie, Bielanach Wrocławskich oraz Sosnowcu.