KE sprawdzi, czy Amazon monopolizuje rynek. Jest dochodzenie

- Europejscy konsumenci coraz częściej robią zakupy online. Handel elektroniczny zwiększył konkurencję detaliczną i przyniósł większy wybór oraz lepsze ceny. Musimy zapewnić, by duże platformy internetowe nie eliminowały tych korzyści przez antykonkurencyjne działania – oświadczyła unijna komisarz ds. konkurencji Margrethe Vestager.

- Faktycznie niemieckie, austriackie, luksemburskie i włoskie urzędy ds. ochrony konkurencji również prowadzą dochodzenia w sprawie określonych praktyk Amazona. Koordynujemy działania z Niemieckim Federalnym Biurem Kartelowym i innymi władzami od początku ich dochodzeń. Doszliśmy do wniosku, że nie nakładają się one na nasze obawy, ponieważ nie wchodzą one w zakres wykorzystywania przez Amazona danych sprzedawców - powiedziała na środowej konferencji prasowej w Brukseli rzeczniczka KE Lucia Caudet.

