Amazon wchodzi w usługi logistyczne. Ma już pierwszą ofiarę w Austrii: DHL

Amerykański koncern wchodzi w usługi logistyczne w USA i Europie Zachodniej. Jego pojawienie się w Austrii już zbiera żniwo. DHL w tym kraju się wycofuje, a austriacka poczta jeszcze w ubiegłym roku mówiła, że dynamika obsłużonych przez nią paczek spadnie, nazywając to "efektem Amazona".

Jakkolwiek Marzena Więckowska, rzeczniczka Amazona, mówi, że nie ma żadnych komunikatów dotyczących tej usługi w Polsce, to szef jednej z firm kurierskich w naszym kraju w rozmowie z "Rzeczpospolitą" nie ukrywa obaw: "to kwestia czasu. To będzie wstrząs dla branży" - uważa.