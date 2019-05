Ambasador USA usiadła do okienka. Przyjmowała telefony w depozyt

- Dzisiaj zajmuję się depozytem telefonów, przyjmuję w depozyt telefony od osób, które za chwilę wejdą do ambasady, aby otrzymać wizę. A dodatkowo mam okazję spotkać Polaków, którzy wybierają się do Stanów - mówi na nagraniu amerykańska ambasador.

Zgodnie z ostatnimi zapowiedziami Mosbacher, być może niedługo nie będzie już trzeba ubiegać się o wizę do Stanów. - Zamierzam doprowadzić do wprowadzenia programu bezwizowego dla Polaków zanim opuszczę kraj - zadeklarowała dyplomatka w marcu tego roku. Zaapelowała też do Polaków, by składali wnioski o przyznanie wizy.