Do USA bez wizy. Ambasador Mosbacher apeluje do Polaków

Ambasada rozpoczęła kampanię #VisaWaiverDlaPolski. - Do końca września mamy czas, aby obniżyć procent odmów wizowych, a tym samym aby Polska dołączyła do programu ruchu bezwizowego - informuje.

W filmie dołączonym m.in. do wpisu na TT słyszymy: "Wskaźnik odmów wiz turystyczno-biznesowych (do USA) musi spaść poniżej 3 proc.", by Polska została objęta ruchem bezwizowym z USA. Sprawa wydaje się tym bardziej realna, że - jak słyszymy na nagraniu - w ubiegłym roku wskaźnik odmów w przyznawaniu wiz dla Polaków spadł do 4 proc.