Amerykanie masowo przechodzą na niepełny etat. Czy czeka to również Polskę?

Według danych Departamentu Pracy zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu z własnej inicjatywy podjęło na przełomie roku 857 tys. pracowników. Urząd podkreśla, że nie są to osoby, które nie mogły znaleźć pracy na pełen etat lub zmniejszono im wymiar pracy.

Pełen etat nie dla wszystkich

Te liczby mają potwierdzać zmiany w amerykańskiej gospodarce, do których doszło po pandemii. Wiele osób dotknął wtedy syndrom wypalenia zawodowego, inni zaczęli rozmyślać o swojej przyszłości i sami zrezygnowali z pełnego etatu. Jest jeszcze jedna grupa, która postanowiła dorobić - są to emeryci, którzy potrzebują dodatkowych środków do życia ze względu na wysoką inflację. Jeszcze inni chcą spędzać więcej czasu z rodziną.