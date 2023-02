Udany test czterodniowego tygodnia pracy. Biznes zadowolony

Mniej spotkań, to większa wydajność

Claire Daniels z agencji marketingu cyfrowego Trio Media z Leeds, która zatrudnia 13 osób, podkreśliła, że 1/5 czasu w firmie zmarnowano wcześniej na niepotrzebne spotkania i podróże służbowe. W czasie testów harmonogram pracy układano w trybie poniedziałek-czwartek oraz wtorek-piątek. Przychody firmy wzrosły o 47 proc. w porównaniu do roku sprzed pilotażu. Testy w Trio Media będą trwać nadal, ale powrót do pięciodniowego dnia pracy jest mało możliwy.

Pandemia zmieniła rynek pracy

Czterodniowy tydzień pracy w Polsce

- Jeżeli czterodniowy tydzień pracy miałby zostać wprowadzony skokowo i pojawi się wola polityczna, aby doszło do tego w ciągu roku czy dwóch, to jest to sytuacja, kiedy gospodarka nie tylko traci konkurencyjność, ale też może doprowadzić do zachwiania ciągłości pracy w wielu firmach. Na koniec dnia może przyczynić się do załamania się PKB naszego kraju - mówił dla money.pl Andrzej Kubisiak, ekspert Polskiego Instytutu Ekonomicznego.