Anglia otwarta na Polaków. Londyn znosi kwarantannę dla naszych rodaków i podaje datę

Nowe przepisy znoszące dla Polaków obowiązek odbycia 14-dniowej kwarantanny dotyczą tylko Anglii. Jak zaznacza tamtejszy rząd podróżując do wybranego przez siebie kraju z Wielkiej Brytanii trzeba sprawdzić jakie w nim obowiązują przepisy.

Warto listę 59 krajów opublikowaną w piątek dobrze przejrzeć. Może się bowiem okazać, na co zwraca Polsat News, że międzylądowania mogą nas jednak do kwarantanny zmusić. Stanie się tak, kiedy po drodze obywatel kraju z listy zatrzyma się w takim spoza niej.

Warto tez zauważyć, że dotyczy to zarówno podróży pociągiem, promem, autokarem, jak i samolotem. Podróżni, jeszcze przed przybyciem do Anglii, są też zobowiązani do wypełnienia formularza lokalizującego.