Anna Schmidt-Rodziewicz wiceministrem rodziny i pełnomocnikiem ds. równego traktowania

Anna Schmidt-Rodziewicz została nową wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, o czym poinformował sam resort w komunikacie. Do jej obowiązków będą także należeć kwestie równego traktowania. Na stanowisku pełnomocnika zastąpiła Adama Lipińskiego.

Historię marginalizowania stanowiska pełnomocnika ds. równego traktowania przytacza oko.press. Portal wskazał, że w styczniu br. doszło do zmiany w ustawie, za sprawą której stanowisko pełnomocnika przesunięto z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów do resortu rodziny. Wcześniej o działaniach urzędującego na nim Lipińskiego nie było nic słychać.

Jak tłumaczą dziennikarze portalu, od 2016 roku nie jest kontynuowany Krajowy Program Działań na rzecz Równego Traktowania. Chociaż w odpowiedzi na interpelację poselską Moniki Wielichowskiej (PO) z kwietnia 2017 roku Lipiński pisał, że są opracowywane "wstępne propozycje zagadnień i problemów", które "powinny znaleźć się w nowej edycji programu", to w praktyce nie uchwalono go do dziś. Zatem pełnomocnik ds. równego traktowania nie posiada nawet strategii przeciwdziałania dyskryminacji.