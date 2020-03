Antoni Repa będzie odpowiedzialny za Strategię Rozwoju Rynku Kapitałowego

Nowy pełnomocnik będzie odpowiedzialny za realizację 90 postulatów zawartych w SRRK. Jak przekonuje resort finansów, przyniesie to większą popularność rynku kapitałowego, a także sprawi, że będzie on postrzegany jako miejsce do lokowania oszczędności. Wdrożenie strategii ma zachęcić do oszczędzania zarówno Polaków, jak i zagraniczny kapitał.