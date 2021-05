Antena HD - nowy kanał telewizji naziemnej. Stoi za nim Michał Winnicki

1 maja ruszył nowy kanał naziemnej telewizji cyfrowej – Antena HD. Ma być kierowany do osób powyżej 50. roku życia. Kanał pierwotnie miał nosić nazwę Silver TV, trzeba było ją jednak zmienić ze względu na funkcjonujący już na YouTube kanał o tej nazwie.

Antena HD wejdzie na zwolnione przez ATM Grupę miejsce na MUX 1 – multipleksie naziemnej telewizji cyfrowej. ATM Grupa nie złożyła na czas do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wniosku o przedłużenie koncesji, w związku z tym w lutym rada rozstrzygnęła konkurs i w efekcie na zwolnione na MUX 1 miejsce wybrała kanał Antena HD.

"Program będzie miał charakter wyspecjalizowany, przeznaczony dla osób powyżej 50. roku życia. KRRiT wzięła pod uwagę, że na rynku telewizji naziemnej brakuje takiej oferty. Program zapewni nie tylko rozrywkę, ale również szeroko pojętą informację i edukację, szczególnie w dziedzinie aktywizacji i zdrowego trybu życia. Audycje takie mają zajmować nie mniej niż 70 proc. tygodniowego czasu nadawania w godz. 6-23." – tłumaczyli wybór przedstawiciele KRRiT.

W ramówce kanału widzowie znajdą m.in. dobrze znane produkcje sprzed lat. Będą wśród nich seriale: Matki, żony i kochanki, Moda na sukces czy Tata a Marcin powiedział.

Potentat medialny

Program Antena HD należy do Michała Winnickiego. To szczeciński przedsiębiorca, właściciel MWE Networks, grupy medialnej, do której należy 12 stacji: Power TV, Adventure HD, Top Kids, Nuta.TV, Top Kids Jr., Ultra TV, TVC, Biznes24, Super TV, Home TV, Filmax i właśnie Antena HD. Oprócz tego Winnicki jest właścicielem spółek: MWE Media (dawniej Nova Media), MWE Teleport (dawniej Echo24) i MWE Broadcast (dawniej NTL Radomsko).

Michał Winnicki to młody wilk na rynku. Ukończył Ekonomię i Zarządzanie na Uniwersytecie Szczecińskim. Na początku kariery zawodowej, handlował sprzętem RTV.

W 2008 roku, będąc jeszcze studentem, wystartował z własnym programem "High Score". Program o grach komputerowych nadawany był przez telewizję Jerzego Owsiaka – O.TV. Później przeniósł go do kanału Patio TV.

Potem były kolejne programy, w tym m.in. AlleGra, współfinansowany przez Allegro i nadawany na TV4, ale to dopiero własny kanał z muzyką disco-polo – Power TV, uruchomiony w 2013 roku, przyniósł największy sukces.

Zagraniczna ekspansja

W kwietniu 2018 roku MWE Networks rozpoczęło działalność w Czechach. Czeska filia nadaje kanały: Power TV, Adventure HD oraz Top Kids. Stacje Michała Winnickiego są dostępne w wiodących platformach satelitarnych i w sieciach kablowych, ale także w ramach naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T. Firma weszła też na Litwę i Słowację oraz do USA.

W 2019 roku Michał Winnicki kupił od Grupy TVN Discovery spółkę NTL Radomsko (obecnie MWE Broadcast). NTL Radomsko jest operatorem lokalnego multipleksu naziemnej telewizji cyfrowej MUX L3, dostępnego na terenie województw łódzkiego i śląskiego.

To również nadawca ogólnopolskiego programu telewizyjnego NTL (obecnie TVC), który jest emitowany m.in. na platformie Cyfrowy Polsat, CANAL+, UPC, Vectra i w innych sieciach kablowych. Inwestycja ma pomóc we wzmocnieniu obecności MWE u operatorów płatnej telewizji.

– Akwizycja NTL Radomsko w pełni wpisuje się w naszą aktualną strategię tj. inwestycje w obszarze naziemnej telewizji cyfrowej oraz wzmacnianie naszej obecności u operatorów płatnej telewizji. Telewizja NTL pod skrzydłami TVN z małej, lokalnej stacji stała się anteną o zasięgu ogólnopolskim. Chcemy dalej rozwijać ją w tym kierunku – mówił po zawarciu transakcji Michał Winnicki.

Wejście do pierwszej ligi

Milowym krokiem w rozwoju ma być wejście Michała Winnickiego na MUX 1.

– Zamierzamy bardzo mocno inwestować w nasz pierwszy ogólnopolski kanał naziemny na MUX1, a jednocześnie - dzięki efektowi synergii - rozwijać portfolio tematycznych kanałów satelitarno-kablowych. Wchodzimy teraz do pierwszej ligi nadawców telewizyjnych, co otwiera nam dostęp do największych hollywoodzkich studiów, a ogólnopolskie przychody reklamowe pozwalają także tworzyć wysokobudżetowe własne produkcje telewizyjne – mówi w rozmowie z money.pl Michał Winnicki.

Nie wyklucza uruchomienia nowych stacji telewizyjnych. – Oczywiście zawsze myślimy o nowych stacjach telewizyjnych, ale decyzję o uruchomieniu podejmiemy, gdy zobaczymy pierwsze wyniki oglądalności kanału z MUX1. Jestem też dalej otwarty na akwizycję innych spółek z branży medialnej, których przejęcie mogłoby wzmocnić i zdywersyfikować portfolio Grupy MWE Networks – mówi nam Winnicki.

Duzi go nie lubią, współpracownik chwali

Jak pisała "Gazeta Radomszczańska" w 2019 r., Winnicki lubi grać pod prąd i nie boi się starć z dużymi rynkowymi graczami. Przez to nie wszyscy mają o nim dobre zdanie.

O Michała Winnickiego pytamy współpracowników. Dziennikarz Roman Młodkowski, współtwórca kanału Biznes24, mówi, że to niesamowicie pracowity, skromny i oszczędny przedsiębiorca.

– Praktykuje taką prawdziwą przedsiębiorczość, która buduje coś z prawie-niczego, przedsiębiorczość w stylu dawnych garaży, w których powstawały w USA wielkie firmy. Zawsze inspiruje mnie jego nieustanne dążenie do znajdowania rozwiązań, które z pozoru są niemożliwe. Ma wyczucie, talent i zna się na sprzęcie, który często sam naprawia, bo to jego pasja. Moje doświadczenie z pracy z Michałem Winnickim to bardzo ambitne cele i w 100 procentach dowiezione zobowiązania – mówi money.pl Roman Młodkowski.

