ATM Rozrywka może wznowić nadawanie. Nowe fakty w sprawie

Z komunikatu giełdowego nadawcy wynika, że Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) przychylił się do skargi ATM Grupy. Spółka wnioskowała o uchylenie decyzji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Jesienią 2020 r. KRRiTV odmówiła wyznaczenia terminu składania wniosku o koncesję dla naziemnej ATM Rozrywki.

Zobacz także: Najniższa krajowa 3300 zł w 2022 roku? Ekspertka: To zabójcze dla wielu firm

Grupa ATM poinformowała również, że WSA zasądził zwrot kosztów postępowania. Obecnie spółka czeka na doręczenie wyroku z uzasadnieniem. Co to oznacza dla widzów i miłośników tego kanału? Zapytaliśmy o to rzeczniczkę ATM-u Sylwię Olech.