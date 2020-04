Antonow An-225 Mrija we wtorek w Polsce. Gigant wyląduje w Warszawie

We wtorek ok. 9:30 na Okęciu ma wylądować Antonow An-225 Mrija, o czym poinformowała Polska Agencja Prasowa. Według danych flightradar24.com samolot wystartował z chińskiego Tianjin o 11:22 czasu polskiego.

Na pokładzie samolotu znajduje się sprzęt, który ma trafić do polskich szpitali i placówek leczniczych. An-225 przywiezie ok. 7 milionów maseczek, kilkaset tysięcy kombinezonów i kilkaset tysięcy przyłbic. Operacją kierują dwie spółki państwowe - KGHM i Lotos. To wszystko na zlecenie rządu.