Apel samorządowców do premiera. "Zmieńmy ograniczenia w sklepach"

Samorządowcy z Częstochowy alarmują, że tłumy mieszkańców miasta stoją pod sklepami i urzędami - często zbyt blisko siebie i bez środków ochronnych. Apelują więc do premiera, by zmienić ograniczenia. Uważają, że przeliczanie klientów w stosunku do liczby kas nie zdaje egzaminu.

