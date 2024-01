Apelują o oszczędzanie prądu. Ukrainie grożą blackouty

Niskie temperatury w naszym regionie to zła wiadomość dla Ukrainy. Zwiększa się bowiem zapotrzebowanie na energię, choćby po to, aby ogrzać domy. Tymczasem trwa regularny ostrzał infrastruktury ukraińskiej, którego dokonują Rosjanie.

Wojna w Ukrainie. Rośnie zapotrzebowanie na energię

Ukraińcy mają oszczędzać prąd

Przedstawiciele sektora energetycznego wzywają obywateli do wyłączenia urządzeń o dużej mocy. Z kolei przedsiębiorców zachęcają do wyłączenia oświetlenia szyldów, reklam i witryn sklepowych.

– Pozwoli to zaoszczędzić do 200-400 MW, co odpowiada kilku jednostkom wytwarzania ciepła. I jest to teraz krytycznie konieczne dla naszego systemu energetycznego – podsumował Denys Szmyhal.