Apple utrzymuje plastron lidera sprzedaży w Rosji i to mimo wyłączenia serwisu

Mobile TeleSystems (MTS), największy operator w Rosji, podaje, że dane za 11 miesięcy 2022 r. przy porównaniu z tymi z poprzedniego roku, wskazują, że sprzedaż smartfonów w Rosji spadła o 19 proc. pod względem ilościowym i o 22 proc. w ujęciu wartościowym. W przełożeniu na liczby: od stycznia do listopada w Rosji sprzedano ok. 21 mln urządzeń o wartości 477 mld rubli – podaje "Kommiersant".

Takie smartfony kupują Rosjanie

Co ciekawe, Rosjanie wcale nie rzucili się na najtańsze urządzenia. Wolumen sprzedaży tych najtańszych (do 15 tys. rubli, czyli ok. 1065 zł) spadł rok do roku o 35 proc., a tych wycenianych na 20-30 tys. rubli (ok. 1420-2130 zł) wzrósł ledwie o 6 proc.