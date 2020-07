Apteka dla Aptekarza po trzech latach. Prawie 1,2 tys. placówek mniej w Polsce

Od wejścia w w życie regulacji "Apteka dla Aptekarza" (AdA) mijają trzy lata. Dziś aptek w Polsce jest dokładnie 12 384. Jak informuje w komunikacie prasowym Konfederacja Lewiatan, to poziom porównywalny z rokiem 2012.

- Liczba otwarć po wejściu w życie AdA spadła ze średnio 100-110 do 15-20 miesięcznie. Jednocześnie liczba zamknięć pozostała na średnim poziomie sprzed AdA, czyli ok. 70 placówek miesięcznie - tłumaczy Marcin Piskorski, prezes ZPA PharmaNET i członek Konfederacji Lewiatan.

Zobacz też: Rzecznik MSP przestrzega. "Powtórne zamrożenie gospodarki to katastrofa"

"Tymczasem sieci apteczne to dziś (według stanu na koniec maja 2020 r.) 353 podmioty, głównie małe i średnie polskie firmy. Argument o monopolu kilkuset przedsiębiorstw jest sprzeczny z podstawową wiedzą ekonomiczną!" - czytamy w raporcie.

Lewiatan podkreśla, że przede wszystkim AdA "wywróciła do góry nogami polski rynek apteczny", a także, że uczyniła go w "jeden z najostrzejszych w Europie systemów zamkniętych" z "typowego europejskiego systemu otwartego". Wpływ na to mają: ograniczenia właścicielskie, ilościowe, geograficzne i demograficzne.