Koronawirus uderza w apteki. Co czwarta staje się nierentowna

W KRD ponad 87 proc. to apteki działające jako jednoosobowa działalność gospodarcza . Pozostałe natomiast to punkty prowadzone przez spółki prawa handlowego - podaje "Rzeczpospolita", która informuje o problemie.

- Problemem jest też zbyt duże zagęszczenie aptek. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego na jedną aptekę przypada średnio 2,6 tys. osób, a średnia dla UE to 4,3 tys. mieszkańców. Trudno się więc przebić, a do tego dochodzą niskie marże - dodaje Łącki, cytowany przez "Rz".

Natomiast dane polskiej firmy analitycznej PEX PharmaSequence wskazują, że apteki w majowe tygodnie odwiedziło ok. 5 mln klientów mniej niż przed pandemią koronawirusa.

Doprowadza to do tego, że co czwarta apteka w Polsce jest nierentowna. Z tym problemem boryka się 26 proc. aptek sieciowych i 23 proc. niesieciowych.