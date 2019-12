ASF. Epidemia w Wielkopolsce wpłynie na ceny. Będzie drogo

Epidemia ASF dotarła do Wielkopolski, a to z tego regionu pochodzi 36 proc. polskiej wieprzowiny. W efekcie rosną ceny mięsa. W sprawie ASF rolnicy rozpoczęli we wtorek protest w stolicy. Blokują jedną z głównych dróg Warszawy. Domagają się intensywnego odławiania dzików.

