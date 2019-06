Aukcja Pride of Poland. Posłanki PO ostrzegają: PiS szykuje ostatni cios

- Rząd chce wyprzedać nasze "srebra rodowe", byle tylko zminimalizować skutki wizerunkowej i finansowej katastrofy - mówiły w niedzielę we Wrocławiu posłanki.

Zaapelowały, by sprawą zainteresował się Jarosław Kaczyński, "czuły na los zwierząt, oraz premier Morawiecki, tak wrażliwy na wyprzedaż majątku narodowego". - Proszę, wycofajcie z aukcji te konie, które powinny być podstawą polskiej hodowli. Nie niszczcie jej do końca - mówiła Joanna Kluzik-Rostkowska.

- PiS, przerażone tym, co się wydarzyło w ostatnich trzech latach, postawiło wszystko na jedną kartę, ryzykując likwidację konia arabskiego w Polsce - przekonywała posłanka. - Wystawił na tę aukcję wszystkie konie, które mogą cokolwiek zarobić. Jeśli uda im się te konie sprzedać, to będzie to koniec polskiej hodowli konia arabskiego - dodała.