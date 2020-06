Autostrada A2. Bramki zeskanują rejestracje

Bramki na A2 odczytają tablice. Jak podaje "Puls Biznesu", Autostrada Wielkopolska chce wdrożyć elektroniczny system opłat, by upłynnić przejazd.

Wakacyjny okres to zwykle czas korków przed poborem opłat na autostradowych bramkach. Niektórzy koncesjonariusze wprowadzają aplikacje mobilne, które sczytują tablice, by upłynnić ruch. Jest tak np. między Krakowem a Katowicami oraz Gdańskiem a Toruniem.

Na trasie między Koninem a Świeckiem kierowcy muszą się często zatrzymywać, by płacić gotówką lub kartą. Na 255-kilometrowym odcinku jest aż 10 punktów poboru opłat (PPO). Dlatego Autostrada Wielkopolska (AWSA), koncesjonariusz odcinka Konin - Nowy Tomyśl, i związana z nią AWSA II, zarządzająca trasą Nowy Tomyśl - Świecko, szykują zmiany.

To na przykład formuła stop&go polega na tym, że po zainstalowaniu aplikacji i dopełnieniu formalności kierowca, podjeżdżając do bramek, zatrzymuje się, a po zweryfikowaniu przez system bez przeszkód rusza w dalszą drogę.

Grupa ma już doświadczenie w automatycznym sprawdzaniu tablic. Jak przypomina "PB", służące do tego celu urządzenia zamontowała na przykład na jednym z mostów między Wrześnią a Koninem. Są wykorzystywane do identyfikacji ciężarówek, których kierowcy łamią zakaz wyprzedzania. Dostęp do danych z systemu ma policja i Inspekcja Transportu Drogowego.