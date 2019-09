Awaria oczyszczalni Czajka. Jest firma, która wie, jak poradzić siebie ze ściekami w Wiśle. Zgłosiła chęć pomocy

Jego firma na co dzień zaopatruje hodowców zwierząt, którzy preparat stosują w oborach, chlewniach, kurnikach, w których występuje duże nasilenie bakterii kałowych, mających negatywny wpływ na wyniki hodowlane.

- My stosujemy w naszych preparatach bakterie probiotyczne, czyli takie, które znajdziemy w jogurtach, ogórkach kiszonych czy innych produktach fermentowanych - mówi money.pl.

Jak dodaje, jego firma zgłosiła się już do sztabu kryzysowego i warszawskiego magistratu, ale reakcji póki co brak. - Wisłą zarządzają Wody Polskie, czyli de facto rząd. Na razie nie mamy żadnej odpowiedzi - mówi prezes BIO-Gen.

Nasz rozmówca podkreśla, że w ostatnich latach stan polskich wód śródlądowych, szczególnie Wisły, bardzo się poprawił. W dużej mierze dzięki doprowadzeniu kanalizacji do wielu polskich wsi.

- Jeszcze w latach 90. mieliśmy do czynienia z 4. klasą czystości wody, ostatnie lata to już klasa 2., a gdzieniegdzie nawet 1. - twierdzi Kleina.

I dodaje, że awaria w "Czajce" sprawi, że postęp ostatnich 10 lat zostanie zniweczony. - Mamy bardzo duże obciążenie rzeki. Dostarczamy do niej bardzo dużo biogenów, czyli związków azotu, fosforu czy innych, obecnych choćby w proszkach do prania - tłumaczy.

Ekspert wskazuje jednak, że to nie Wisła najbardziej ucierpi na awarii oczyszczalni w Warszawie.

- Ponieważ rzeka jest zbiornikiem płynącym, to ma skłonności do samooczyszczania. Gorzej będzie, jak ścieki dopłyną do Zalewu Wiślanego czy Zatoki Puckiej - mówi nam Artur Kleina.