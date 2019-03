B. prezesi NBP odpowiadają Kaczyńskiemu: Niech się zajmie swoim obozem

Prezes PiS Jarosław Kaczyński w sobotę w RMF FM stwierdził, że zarobki w Narodowym Banku Polski są bardzo wysokie. Zaapelował do obecnego prezesa NBP Adama Glapińskiego, by ujawnił, jak te zarobki kształtowały się za jego poprzedników. - Będę się starał, żeby te sprawy zostały do końca wyjaśnione - powiedział prezes PiS.

- Pan Prezes Kaczyński powinien o tym pamiętać, a nie apelować o wyjaśnienia. Powinien zareagować na to, co się dzieje u niego w obozie a nie próbować rozliczać poprzedników. Wszystko było uregulowane ustawowo - podkreśla Gronkiewicz-Waltz.

- To, co zrobiłem, to uporządkowałem system, tworząc przejrzystą siatkę płac. Stosowną do poziomu kompetencji i odpowiedzialności poszczególnych członków zarządów i dyrektorów w NBP - podkreśla Belka.