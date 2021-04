Babcia+. Jak świadczenie wygląda na Węgrzech?

Świadczenie rodzicielskie na Węgrzech to dodatek, który otrzymuje rodzic dziecka podczas pierwszych trzech lat od jego urodzenia. Przysługuje ono wówczas, gdy przez pierwsze pół roku rodzic nie będzie pracować. Teraz pojawia się szansa, że zostanie wprowadzony i u nas.

Założenia programu są proste. Gdy dziecko ukończy rok, a rodzic wróci do pracy, świadczenie może zacząć pobierać babcia lub dziadek. Warunek? Dziadkowie zrezygnują z pracy zarobkowej, chyba że ta odbywać się będzie w domu.

Samo wsparcie jest natomiast w dużej mierze uzależnione od pensji rodzica dziecka i w praktyce nie może przekroczyć ok. 3000 zł/msc. Tyle w teorii.

Nie wiemy dokładnie, kiedy i w jakim kształcie program miałby ujrzeć światło dzienne. Rozwiązanie budzi też wiele pytań, jak np. o to, czy dziadkowie podejmujący pracę na umowie-zlecenie musieliby z niej rezygnować.

To jednak nie koniec inspiracji Węgrami. Minister Maląg wspomniała także o pomyśle ulg podatkowych dla mam, które urodziły co najmniej czworo dzieci. Są one wówczas zwalniane z płacenia części podatku dochodowego.