Badanie: bogaci nie powinni brać 500+. Ale prawie nikt nie czuje się na tyle bogaty, by zrezygnować ze świadczenia

Kilka dni temu prezydent Andrzej Duda w rozmowie z Polsat News powiedział, że będzie apelował do najbogatszych o niepobieranie 500+ przez pewien czas, gdyby kryzys trwał dłużej i sytuacja gospodarcza znacznie się pogorszyła. Jednocześnie podkreślał, że o żadnym "odbieraniu" świadczenia nie ma mowy. To miałaby być dobrowolna decyzja rodziców z najwyższymi dochodami .

Za pośrednictwem panelu Ariadna zapytaliśmy Polaków, czy słyszeli o apelu prezydenta Dudy i co o nim myślą. Okazało się, że połowie rodaków słowa Andrzeja Dudy nie są obce. Wśród wyborców PiS o apelu prezydenta słyszało 53 proc. badanych; trafił też do jednej trzeciej głosujących na Koalicję Obywatelską .

Jeśli chodzi o poparcie dla apelu prezydenta, to bardziej lub mniej zdecydowanie "na tak" jest 43 proc. badanych, ale jednocześnie 43 proc. ankietowanych uważa, że to zły pomysł. 15 proc. nie ma zdania na ten temat.

Poparcie to jedno, wdrożenie to inna sprawa

Pomysł dobrowolnej rezygnacji z pobierania 500+ rozważyłaby jedynie co dziesiąta otrzymująca je osoba. Zdecydowanie zrobiłoby to 4 proc. badanych, odpowiedzi "raczej tak" udzieliło 6 proc.

Pomysł Dudy i tak nie uratowałby gospodarki

Według wyliczeń money.pl, nawet jeśli najbogatsi zrzekliby się 500+, to kasa państwa zaoszczędzi na tym - w uproszczeniu - 6-8 miliardów złotych. Co to jest przy tarczy antykryzysowej, którą chwali się rząd? Co rusz słychać, że jest to największy program pomocowy w regionie, wart ponad 300 mld zł. I nagle dodatkowe 6-8 mld zł miałoby uratować gospodarkę?