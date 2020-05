Duda chce wsparcia dla bezrobotnych. Obiecuje dodatek solidarnościowy

Materiał aktualizowany na bieżąco

W piątek rano odbyła się konwencja programowa Andrzeja Dudy. Prezydent na scenie był sam i przemawiał do pustej sali. Na wstępie pochwalił zmiany, które udało się zrealizować w czasie jego prezydentury, przede wszystkim obniżenie wieku emerytalnego i wprowadzenie programu 500 plus. Powiedział, że "ludzie z zapartym tchem czekali, czy będzie 500 plus, czy dotrzymają słowa?".

- Pamiętam, jak zapytałem jednego mężczyznę, o czym się rozmawia w jego towarzystwie, przy jego stole rodzinnym. On się zaśmiał i mówi "panie prezydencie, wszędzie się rozmawia o 500 plus"

Mówiąc o najpilniejszych potrzebach na przyszłość, wspomniał o sytuacji osób, które w związku z kryzysem straciły pracę.

- Zasiłek dla bezrobotnych musi zostać podniesiony do 1300 zł i być przeznaczony dla wszystkich, którzy stracili pracę z powodu koronawrusa - oraz dodatek solidarnościowy, czyli 1200 zł dla każdego bezrobotnego, który stracił pracę przez koronawirusa. To świadczenie na 3 miesiące. Wierzę, że 3 miesiące to okres przejściowy, w którym zarobki mogą być zaburzone - powiedział prezydent Andrzej Duda na konwencji programowej.

Zapewnił, że Polska nigdy nie wycofa się z programu 500 plus i on jako prezydent będzie tego gwarantem. Podobnie rzecz się będzie miała z trzynastą emerytura i świadczeń dla osób niepełnosprawnych, które nie są w stanie samodzielnie funkcjonować.

- Nie musicie się państwo martwić. Polskie Państwo się z tych zobowiązań nie wycofa - powiedział .

Leczenie chorób rzadkich

Prezydent Andrzej Duda zapewnił, że państwo nie zapomina o ludziach, którzy chorują z powodów innych niż koronawirus.

- Uruchomiliśmy i wierzę, że do 2030 r. zrealizujemy Narodowy Program Walki z Rakiem. To drugi, po chorobach układu krążenia, powód zgonów w Polsce. Tych chorób będzie na całym świecie więcej, bo to choroby cywilizacyjne – powiedział i zapewnił, że przeznaczy na leczenie nowotworów prawie 6 mld zł dodatkowych środków. Doprecyzował, że będą to środki obok tych, które już dziś są przeznaczane na onkologię.

Wspomniał o nowotworach rzadkich, których leczenie jest szczególnie drogie, a które nierzadko leczone są tylko w pojedynczych ośrodkach świata.

- W Kancelarii Prezydenta pisana jest ustawa powołująca Fundusz Medyczny. Zobowiązałem się do tego jeszcze przed epidemią. Dzięki temu rodzice nie będą musieli prosić ludzi o pomoc, przeprowadzać zbiórek. To da pieniądze na rozwój nowoczesnej infrastruktury w szpitalach – zadeklarował.

Fundusz będzie dysponował kwotą 3 mld zł, które komisyjnie będą przyznawane potrzebującym.

Duda przypomniał, że nie godzi się na komercjalizację ani prywatyzację służby zdrowia.

Rolnictwo : silniejsze rodzinne gospodarstwa

- Złożę ustawę o rodzinnym gospodarstwie rolnym – powiedział. - To pokazuje, jak polskie władze pochodzą do roli rolnika i jego zadań. Tym zadaniem jest stworzenie bezpieczeństwa żywnościowego. Zapewnił, że ustawa zostanie przeze mnie skierowana do parlamentu.

Dodał, że będzie walczył, by dopłaty bezpośrednie dla rolników były takie jak średnia unijna. Zapewnił, że w tym roku zaliczki na dopłaty będą wypłacane wcześniej, dzięki czemu rolnikom łatwiej będzie planować pracę. Na rozwój retencji ma zostać przeznaczonych 12 mld zł.

