Baltona nie tylko na lotniskach. Firma wyszła z dołka i ma plan

" Baltona testuje koncept kawiarniany Cavarious poza lotniskami. Placówka działa na Dworcu Głównym PKP w Krakowie" - informuje serwis wiadomoscihandlowe.pl. I dosaje, że "Cavarious to dzisiaj cztery punkty, w tym trzy na lotniskach (Modlin, Rzeszów, Pyrzowice) i jeden na dworcu PKP"

Baltona - jak wskazano w informacji - jest jednym z najstarszych polskich przedsiębiorstw, założonym zaraz po II wojnie światowej. Funkcjonuje nieprzerwanie od 77 lat. Od 2020 roku, po około 10 latach przerwy, ponownie należy do Skarbu Państwa

Baltona wyszła z kryzysu

Przypomniał, że w 2019 roku spółka notowała 60,6 mln zł strat, a pandemia koronawirusa sprawiła, że stanęła na skraju bankructwa. Według niego Baltona po okresie restrukturyzacji, która rozpoczęła się z chwilą przejęcia nadzoru przez PPL w 2020 r., sukcesywnie umacnia swoją pozycję na polskim rynku i poprawia wyniki finansowe. Wyjaśnił, że osiągnięty zysk to m.in. efekt obniżenia kosztów zakupu czy stworzenia nowych brendów.

- Szacujemy, że zysk w 2023 wyniesie ok. 40 mln zł - zapowiedział Romaniuk. Dodał, że w pierwszym półroczu 2023 r. przychody Baltony wzrosły do 379,2 mln zł, czyli o 44 proc. rok do roku.