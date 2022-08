Bank Centralny Rosji wydał ważny raport. Ostrzega przed globalnym kryzysem

Bank Centralny Rosji opublikował właśnie raport dotyczący polityki monetarnej. W dokumencie przedstawiono trzy scenariusze rozwoju gospodarki na najbliższe trzy lata. Jeden z nich, skrajny, zakłada globalny kryzys. Eksperci ostrzegają, żeby ostrożnie podchodzić do raportów publikowanych przez rosyjskie instytucje państwowe ze względu na duże ryzyko zafałszowania informacji.

Rosja wieszczy globalny kryzys

W raporcie wyjaśniono, że wybuch kryzysu globalnego to pokłosie zwiększonej fragmentacji rynku światowego i obejmuje kilka zagrożeń. Jednym z nich jest utrzymująca się wysoka inflacja na świecie i w rezultacie recesja globalnej gospodarki. Czynnikiem wymienionym w raporcie jako ten, który może jeszcze bardziej pogłębić problemy światowej gospodarki, są dalsze sankcje nakładane na Rosję . Połączenie tych ryzyk, według analityków banku centralnego, może doprowadzić do globalnego kryzysu porównywalnego z kryzysem z lat 2007-08.

Rosja przyparta do muru

Analitycy banku centralnego Rosji ostrzegają, że jeśli wybuchnie kryzys finansowy, a następnie dojdzie do osłabienia rubla, stanie się to istotnym, choć przejściowym czynnikiem proinflacyjnym. Tłumaczą, że w takiej sytuacji trzeba będzie prowadzić bardziej restrykcyjną politykę monetarną na początku 2023 r. Oznacza to podnoszenie podwyżki stóp procentowych.